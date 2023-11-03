В российских регионах начали запрещать «склонение к абортам».

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Впервые в стране такой закон приняли в Мордовии, затем — в Тверской области. В Тамбовской области он внесен в Думу главой региона. Во всех трех субъектах нарушителей будут штрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Так там планируют бороться с низкой рождаемостью.

Под «склонением к искусственному прерыванию беременности» законодатели понимают уговоры, подкуп и обман беременных женщин. «Такие действия признаются угрозой для семьи», — отмечают в Заксобрании Тверской области, пишет Лента.

Суммы штрафов одинаковые во всех регионах: от 5 до 10 тысяч рублей — для простых граждан, от 10 до 20 тысяч — для иностранцев, от 25 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц. Штрафовать будут вне зависимости от того, был сделан аборт или нет.

Вместе с тем врач акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что женщины делают аборты не потому, что их «заманили рекламой» или уговорили, а потому, что текущая беременность для них нежелательна. «Никто из медиков не заинтересован в том, чтобы женщины делали больше абортов. И желанную беременность никто благодаря рекламе прерывать не станет. Ни на какие уговоры женщина не пойдет и беременность прерывать не будет», — подчеркнула Ерофеева.

«Аборт — это узаконенное детоубийство. Мордовия является передовым регионом, никто не сделал столько, сколько республика», — сказала президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина на сессии Госсобрания Мордовии в день принятия закона о запрете склонения к абортам.

Усилия Мордовии в борьбе с абортами не ограничиваются штрафами. Там пришли к выводу, что если в государственных учреждениях число абортов снижается, то в частных клиниках, наоборот, растет, «потому что там не смотрят на нравственную составляющую». По решению главы региона Артема Здунова частные клиники в республике добровольно стали отказываться от услуг по прерыванию беременности.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова убеждена, что такую практику надо распространить на всю Россию, ведь там, где аборты в частных клиниках недоступны, якобы выше рождаемость. На основании чего делаются такие заявления и проводились ли исследования, позволяющие установить связь между доступностью абортов и демографическими показателями, неизвестно.

Мы сделали это: теперь никто в Мордовии не сможет манипулировать правами беременных. Никто не скажет: «Еще не время рожать», никто не в праве посоветовать прервать беременность, манипулировать и угрожать женщинам в ожидании ребенка. Она ждет ребенка и пусть весь мир подождет. В Мордовии она под защитой. Она в праве быть матерью!

Наталья Москвитинапрезидент фонда «Женщины за жизнь» в Telegram

Наталья Москвитина поддержала Кузнецову и предложила полностью перевести аборты в государственные учреждения по всей России. В Новгородской области уже задумались о внедрении подобной практики.

В свою очередь гинеколог Ерофеева в разговоре с «Лентой.ру» заявляла, что рождаемость эта мера не повысит, но может повысить число подпольных абортов.

«Женщина, которая делает аборт, (...) не от большой радости принимает решение прервать беременность. И если чинить ей различные преграды, она будет искать другие пути. В совсем безвыходной ситуации женщина может попасть в руки недобросовестных людей и различных криминальных группировок», — отмечала специалист.