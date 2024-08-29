В России зафиксированы случаи заражения лихорадкой Западного Нила

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В России зафиксированы отдельные случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. В Роспотребнадзоре отметили, что большинство подобных случаев являются завозными. Агентство URA.RU в своей публикации рассказывает, что представляет собой эта болезнь и какие группы населения находятся в группе риска.

Роспотребнадзор сообщил о зафиксированных случаях заражения лихорадкой Западного Нила в России. Большинство случаев заболевания оказались завозными, что требует соблюдения мер контроля за распространением этой инфекции. Организация тщательно следит за техническим состоянием, осуществляет мониторинг и дает рекомендации по уходу.