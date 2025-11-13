Я нашел ошибку
В США закончился рекордный по длительности шатдаун
В России создадут чаты для всех многоквартирных домов в мессенджере MAX
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +5, +7°С.
13 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
За благоустройство сквера Экономистов в 2025 году проголосовали около 29 тысяч жителей.
Глава Советского района Самары поблагодарил жителей за участие в нацпроектах
Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники.
Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов России по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года
Меморандум предусматривает реализацию совместных задач по укреплению имиджа региона, стратегическое партнерство и разработку информационных программ с участием самарских СМИ.
ТАСС и Самарская область подписали меморандум о сотрудничестве 12 ноября
Очень важна ранняя диагностика пневмонии, чтобы предотвратить тяжелые последствия.
Врач-пульмонолог больницы им. В.Д. Середавина рассказала, чем опасна пневмония и как её избежать 
За многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Путин объявил благодарность телеведущим Гузеевой и Сябитовой за добросовестную работу
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
В России создадут чаты для всех многоквартирных домов в мессенджере MAX

13 ноября 2025 09:11
86
До конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России должен быть создан официальный чат в мессенджере MAX. Об этом сообщил 12 ноября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

«Перед нами поставлена серьезная задача в сфере использования цифрового мессенджера MAX . Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года», — сказал министр, цитату приводит «РИА Новости».

Файзуллин отметил, что инициатива охватит почти миллион многоквартирных домов по всей стране, пишут "Известия".

Ранее, 5 ноября, сообщалось, что жители девяти стран Содружества Независимых Государств (СНГ) получили возможность обмениваться сообщениями и совершать звонки через российский мессенджер МАХ. Уточнялось, что сервис стал доступен для пользователей из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
353
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
457
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
492
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
436
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
272
