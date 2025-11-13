В России создадут чаты для всех многоквартирных домов в мессенджере MAX

86

До конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России должен быть создан официальный чат в мессенджере MAX. Об этом сообщил 12 ноября министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.

«Перед нами поставлена серьезная задача в сфере использования цифрового мессенджера MAX . Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года», — сказал министр, цитату приводит «РИА Новости».

Файзуллин отметил, что инициатива охватит почти миллион многоквартирных домов по всей стране, пишут "Известия".

Ранее, 5 ноября, сообщалось, что жители девяти стран Содружества Независимых Государств (СНГ) получили возможность обмениваться сообщениями и совершать звонки через российский мессенджер МАХ. Уточнялось, что сервис стал доступен для пользователей из России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.