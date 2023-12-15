В России продлят мораторий на проверки бизнеса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства поручил продлить мораторий на проведение проверок бизнеса за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска до конца 2024 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также поручил оперативно отслеживать и реагировать на завышение цен – "по ключевым направлениям, таким как продукты, товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги". Мишустин поручил проверять цены с учетом разных особенностей "в зависимости от региона".

"Прошу профильные ведомства оперативно отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на необоснованное завышение стоимости", – сказал премьер-министр. Также он поручил в течение ближайших шести лет обеспечить авиапарк отечественными судами, включая дальнемагистральные самолеты.

Правительство РФ также сегодня продлило действие моратория на проведение проверок бизнеса за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска до конца 2024 года, также продлена и до конца 2024 года и расширена программа субсидирования найма – "господдержку в объеме шести МРОТ теперь будут получать компании, которые берут на работу людей с инвалидностью".

Правительство РФ также приняло решение направить 2 миллиарда рублей для предприятий в регионах вблизи боевых действий для восстановления или перемещения производства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги будут вдаваться в виде грантов для "более двух десятков предприятий в пяти российских субъектах, в Белгородской, Брянской, Курской областях, республике Крым и Севастополе", пишет Смотрим.