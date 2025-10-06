В России планируют проиндексировать социальные пенсии на 14,8%

120

С 1 апреля 2026 года выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, будут проиндексированы на 14,8%. Об этом указано в материалах проекта федерального бюджета на 2026–2028 годы, внесенного правительством в Госдуму.

В документах, с которыми ознакомились «РИА Новости», уточняется, что рост выплат привязан к темпу увеличения прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. В 2027 году планируется индексация на 6,8%, а в 2028 году — на 4,0%.

Уточняется, что социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Правительство РФ 4 октября сообщило о направлении из резервного фонда дополнительных 10 млрд рублей на социальные доплаты пенсионерам и гражданам с ограниченными возможностями в ряде регионов страны. Уточняется, что средства будут направлены в том числе в Бурятию, Коми, Якутию, Тыву, Забайкальский и Камчатский края, пишут "Известия".