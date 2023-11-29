В России открывается первый магазин российского бренда вместо Zara Home и H&M Home

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Первый магазин российского бренда Redecoro вместо Zara Home и H&M Home откроется 30 ноября в столичном торговом центре "Метрополис", сообщила ТАСС управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова.

В декабре откроется второй магазин бренда в торговом центре "Афимолл Сити". Покупателям предложат собственную линейку Redecoro домашнего декора, посуды, товаров для кухни и ванной.

Продукция изготавливается на фабриках в России, Турции, Индии и Китае, где производится и товары для Zara Home и H&M Home.

Ранее калининградская мебельная компания Lazurit заняла место в московском торговом центре ушедшей из России IKEA – в ТЦ "Европолис", пишет Смотрим.