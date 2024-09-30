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В России может появиться список книг, за чтение которых заключенным снизят срок

30 сентября 2024 09:29
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В России может появиться список книг, за чтение которых заключенным снизят срок

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил закрепить список книг, за чтение которых заключенным могут снижать срок. Как сообщили в пресс-службе фракции, которую возглавляет Владислав Даванков, соответствующее обращение направлено в Министерство юстиции РФ, пишет РГ.

"Считаю необходимым закрепить в российском законодательстве право заключенных на снижение срока пребывания в тюрьмах за прочитанные книги, формирующие у заключенных общепринятые моральные ценности и способствующие положительному преобразованию личности заключенного", - указал законодатель в письме.

По его мнению, перечень литературы, чтение которой приближает освобождение человека, должен утверждаться Министерством юстиции РФ. "В указанный список могут войти такие книги, как "Преступление и наказание" Ф. М. Достоевского, "Воскресение" Л. Н. Толстого, "На дне" Максима Горького и т. п.", - пояснил вице-спикер Госдумы.

Уменьшение срока наказания за чтение книг может способствовать исправлению и ресоциализации осужденных, продолжает Владислав Даванков. "Более того, указанная практика активно используется в разных странах мира", - подчеркивает он.

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