В России хотят минимизировать ущерб от паводков

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Минимизировать ущерб от паводков в России можно за счет ограничения строительства в поймах рек. С таким предложением выступили в Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсы), пишут «Ведомости».

В агентстве полагают, что ужесточение законодательства позволит снизить риски затоплений жилых построек во время половодья. Действующей сегодня статьи 67.1 Водного кодекса недостаточно, считают в ведомстве — несмотря на законодательный запрет, чиновники дают добро на капитальное строительство без инженерной защиты вблизи водоемов. В комитете Госдумы по экологии признают, что зачастую такие проекты получают разрешение благодаря личным связям или в обход закон. По мнению парламентариев, проблему можно решить, усилив контроль и повысив прозрачность процедуры выделения участков под постройку.