В РФ обсуждают идею снижения брачного возраста

Эксперты считают, что тенденция к повышению молодежного возраста может привести к неожиданным демографическим последствиям.

На данную тему рассуждал представитель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в разговоре с Национальной службой новостей.

Крупнов считает, что важно не только не допускать повышения возраста вступления в брак, а, наоборот, постепенно его уменьшать. По мнению специалиста, поднятие возрастной планки косвенно способствует тому, что люди откладывают создание семьи и рождение детей. Он подчеркнул, что стране требуются обратные тенденции, пишет Обоз-инфо.

«Если мы будем бесконечно продлевать понятие «молодости», например, до 70 лет, то приведет лишь к потворству негативным демографическим и физиологическим тенденциям в стране», – комментирует Юрий Крупнов.