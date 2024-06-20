В Псковской области торнадо разрушил жилые дома

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В Псковской области в четверг, 20 июня, торнадо разрушил жилые дома. Сорванные крыши и другие обломки зданий летают в воздухе.

На кадрах видно, как образовывается высокая воронка, а на небе появляется всё больше туч. Так, в результате торнадо были повреждены электрическая подстанции и дома местных жителей.

«Наиболее пострадала от урагана деревня Перебоево, где стихией были частично разрушены кровли жилых домов и хозпостроек. Поваленными деревьями перекрыты отдельные участки дорог», — отметил в своем Telegram-канале глава Невельского муниципального округа Олег Майоров.

Также он добавил, что все силы региона переведены в режим повышенной готовности, пишут "Известия".

Фото: pxhere.com