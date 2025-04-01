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В марте 2025 года зафиксирован прирост выдачи семейной ипотеки на 30% в сравнении с февралем этого года. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель ипотечных продуктов банка "Дом.РФ" Игорь Руденко, пишет Смотрим.

Программа семейной ипотеки стартовала в начале 2018 года и была продлена до 2030 с обновленными условиями.