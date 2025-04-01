В марте 2025 года зафиксирован прирост выдачи семейной ипотеки на 30% в сравнении с февралем этого года. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель ипотечных продуктов банка "Дом.РФ" Игорь Руденко, пишет Смотрим.
Программа семейной ипотеки стартовала в начале 2018 года и была продлена до 2030 с обновленными условиями.
"Семейная ипотека по-прежнему у нас остается доминирующим продуктом. В структуре заявок примерно 80% приходится именно на нее. В марте этого года мы отмечаем, что порядка 30% будет прирост к февралю текущего года. Соответственно, темп и динамика хорошие", — подчеркнул Руденко.