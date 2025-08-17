В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию

99

Трудовые мигранты должны работать в России без семей и уезжать после завершения работы. Об этом 17 августа заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов.

«Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты РФ отказались от них, и небо не упало, — но если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей. Приехали, отработали, получили деньги и уехали», — поделился он с ТАСС.

Миронов подчеркнул, что таким образом в России будет достаточно мест в детских садах и школах, пишут "Известия".