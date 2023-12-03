Я нашел ошибку
Главные новости:
Также врач рассказала, что в мандаринах много витамина А и С, поэтому они полезны для здоровья кожи, зубов, глаз и укрепления иммунитета.
Эндокринолог: злоупотреблять мандаринами не стоит
Губернатор поздравил победителей и лауреатов, поблагодарив за доброе сердце и помощь людям.
Губернатор Дмитрий Азаров вручил именные премии людям с ограничениями по здоровью и обсудил вопросы дополнительной поддержки
В Госдуме предложили вернуть налог на бездетность
В Госдуме предложили вернуть налог на бездетность
Подарок принял генеральный секретарь ПКР, 5-кратный чемпион Паралимпийских игр Андрей Строкин.
Дмитрий Азаров вручил Паралимпийскому комитету России сани для следж-хоккея, изготовленные в Самарской области
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
4 декабря в Самарской области ожидается сильный снег, метель, туман, гололед
Эта памятная дата России призвана увековечить бессмертный подвиг воинов, пропавших без вести в боевых действиях на территории страны и за ее пределами в годы Великой Отечественной войны, в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов.
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Неизвестного Солдата
Водителям напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
Полицейские и общественники региона провели мероприятия по дорожной безопасности
Сотрудники полиции подробно рассказали о правах и обязанностях, полученных вместе с паспортом и призвали ребят с уважением относиться к закону.
В Тольятти  в торжественной обстановке вручили паспорта ребятам, достигшим 14-летнего возраста
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.76
1.18
EUR 97.91
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные

В Госдуме предложили вернуть налог на бездетность

3 декабря 2023 18:17
130
В Госдуме предложили вернуть налог на бездетность

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров допустил, что в России может быть введен налог на бездетность, во времена СССР подобная концепция отчислений в казну "неплохо" себя зарекомендовала, пишет Смотрим.

"Сам по себе налог на бездетность, как он был в Советском Союзе, — это было неплохо, но в той концепции, которая была в Советском Союзе", – заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам депутата, необходимо также стимулировать рождение детей и через материнский капитал, но если на него не будет хватать денег, то стоит ввести налог на бездетность.

"Это не наказание – это способ решения проблемы", – добавил Федоров.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении в семье пятого ребенка.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
3 декабря 2023  12:40
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с земляками почтил память погибших Героев
315
с 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
1 декабря 2023  23:06
С 1 декабря вступает в силу ряд нововведений, которые коснутся миллионов россиян
687
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
1 декабря 2023  13:32
В Самаре стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
455
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
1 декабря 2023  12:51
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
447
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта.
30 ноября 2023  22:19
День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами
701
Весь список