В Госдуме предложили вернуть налог на бездетность

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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров допустил, что в России может быть введен налог на бездетность, во времена СССР подобная концепция отчислений в казну "неплохо" себя зарекомендовала, пишет Смотрим.

"Сам по себе налог на бездетность, как он был в Советском Союзе, — это было неплохо, но в той концепции, которая была в Советском Союзе", – заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам депутата, необходимо также стимулировать рождение детей и через материнский капитал, но если на него не будет хватать денег, то стоит ввести налог на бездетность.

"Это не наказание – это способ решения проблемы", – добавил Федоров.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении в семье пятого ребенка.