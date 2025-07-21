В аэропортах Москвы и Подмосковья отменили 40 рейсов, еще 87 задержали

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В московском регионе задержали 87 авиарейсов и 40 отменили. Об этом сообщается на онлайн-табло аэродромов.

По подсчетам ТАСС, после 09:00 утра по московскому времени в Шереметьеве задержали 58 рейсов и отменили 36. В это время во Внукове было задержано 19 рейсов и отменено три рейса.

В Домодедове задержали семь рейсов и отменили один, а в Жуковском вовремя не отправились в пункты назначения три рейса.

Напомним, в московском регионе идут сильные ливни. Только в столице выпало 50 литров дождевой воды на квадратный метр.