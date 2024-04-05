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Уровень безработицы среди молодежи за 3 года снизился до 5,1%

5 апреля 2024 10:38
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уровень безработицы среди молодежи за 3 года снизился до 5,1%

Уровень безработицы среди российской молодежи за три года снизился более чем в полтора раза и настоящее время составляет 5,1%. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Министр также отметил улучшение ситуации с трудоустройством молодых людей до 24 лет – самой сложной в этом плане возрастной категории.

Котяков также сообщил, что в 2024 году в Донбассе и Новороссии будут приняты комплексы мер в рамках программы содействия молодежной занятости.

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