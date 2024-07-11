Умер воспетый Владимиром Высоцким советский золотопромышленник

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Ему было 96 лет.

Советский и российский золотопромышленник, предприниматель Вадим Туманов скончался в больнице в Москве на 97-м году жизни. Об этом сообщил РБК его представитель.

Вадим Туманов родился 1 сентября 1927 года. Служил на Тихоокеанском флоте.

В 1948 году Туманов был приговорен к заключению в лагерях по статье о шпионаже, терроре и антисоветской агитации. Не смирившись с приговором, он восемь раз пытался бежать. Восемь лет провел в тюрьмах и колымских лагерях Севвостлага.

В 1956 года Туманова освободили, признав невиновным, со снятием судимости и поражения в правах. После освобождения он окончил курсы горных мастеров и организовал несколько крупных артелей по добыче золота на приисках Сибири и Дальнего Востока, часть которых работает и по сей день.

Вадим Туманов известен в качестве друга Владимира Высоцкого. Артист посвятил ему песни «Был побег на рывок», «В младенчестве нас матери пугали…» и «Пыль». Биография Туманова легла в основу книги Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча», по мотивам которой в 2006 году был снят фильм «Фартовый».

За свою деятельность Туманов удостоен звания Почетного гражданина Республики Карелия и награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Причина смерти золотопромышленника не называется. Прощание с предпринимателем пройдет в субботу на Троекуровском кладбище, пишет БФМ.