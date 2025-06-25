Twitch собирается уйти из России

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Стриминговая платформа Twitch, популярная среди геймеров и блогеров, может официально прекратить работу в России. IT-обозреватель Сергей Поморцев сообщил, что сервис следует сценарию, аналогичному уходу из Южной Кореи в феврале 2024 года, из-за новых ограничений для российских пользователей.

Twitch — это глобальная платформа для прямых трансляций, запущенная в 2011 году как ответвление justin.tv. Изначально ориентированная на геймеров, она быстро расширила горизонты, включив музыкальные концерты, образовательные мастер-классы, ток-шоу и даже трансляции повседневной жизни. Twitch предлагает только прямые эфиры. По данным TwitchTracker, ежедневно платформу посещают около 2,5 млн человек, а в 2023 году на ней проводилось свыше 8 млн стримов ежемесячно, пишет Ура.ру.