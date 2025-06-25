Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинка нанесла мужу несколько ударов кухонным ножом
Тольяттинка нанесла мужу несколько ударов кухонным ножом
В Самаре иностранный студент стал жертвой квартирных мошенников
В Самаре иностранный студент стал жертвой квартирных мошенников
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет кураторская экскурсия по выставке «Им предстоял долгий путь»
Жители Самарской области как никогда стабильно чувствуют себя на рынке труда
Жители Самарской области как никогда стабильно чувствуют себя на рынке труда
Twitch собирается уйти из России
Twitch собирается уйти из России
Свыше 37 тысяч человек отдохнули в санаториях Самарской области с января по апрель 2025 года
Свыше 37 тысяч человек отдохнули в санаториях Самарской области с января по апрель 2025 года
Арест автомобиля побудил самарчанку рассчитаться с долгами
Арест автомобиля побудил самарчанку рассчитаться с долгами
Два самарских вуза вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Два самарских вуза вошли в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере экономики и финансов
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.39
0.1
EUR 91.74
1.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
В Самарской области прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
Весь список
  • Персональные данные

Twitch собирается уйти из России

25 июня 2025 10:36
80
Twitch собирается уйти из России

Стриминговая платформа Twitch, популярная среди геймеров и блогеров, может официально прекратить работу в России. IT-обозреватель Сергей Поморцев сообщил, что сервис следует сценарию, аналогичному уходу из Южной Кореи в феврале 2024 года, из-за новых ограничений для российских пользователей. 

Twitch — это глобальная платформа для прямых трансляций, запущенная в 2011 году как ответвление justin.tv. Изначально ориентированная на геймеров, она быстро расширила горизонты, включив музыкальные концерты, образовательные мастер-классы, ток-шоу и даже трансляции повседневной жизни. Twitch предлагает только прямые эфиры. По данным TwitchTracker, ежедневно платформу посещают около 2,5 млн человек, а в 2023 году на ней проводилось свыше 8 млн стримов ежемесячно, пишет Ура.ру. 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
День молодежи отметят в Самаре 28 июня
25 июня 2025  09:57
День молодежи отметят в Самаре 28 июня
125
В Самарской области сбит беспилотник
24 июня 2025  23:07
В Самарской области сбит беспилотник
456
Заседание было посвящено обсуждению предложений Совета Федерации Федерального Собрания РФ по формированию концепции федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
24 июня 2025  19:21
Губернатор Вячеслав Федорищев: Комитет Совета Федерации по бюджету провел выездное заседание в Самаре
399
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
24 июня 2025  13:37
Жители Самарской области выбрали 39 общественных пространств для благоустройства в 2026 году
256
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
24 июня 2025  12:28
Выполнено около 45% работ по ремонту дорог в Самаре
266
Весь список