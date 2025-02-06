Telegram оштрафован на 240 тыс. за обнародование персональных данных россиян

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Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовала мессенджер Telegram на 240 тысяч рублей за размещение в открытом доступе персональных данных россиян. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Руководству мессенджера вменяется часть 1 статьи 13.11 КоАП "Нарушение законодательства РФ в области персональных данных".

"Назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 80 тыс. рублей", – говорится в заявлении пресс-службы.

Аналогичный штраф был назначен по еще двум протоколам в рамках данного административного дела. Таким образом, общая сумма взыскания составила 240 тыс. рублей.

Как сообщает РИА Новости, из оглашенных в суде материалов стало известно, что протоколы на Telegram были составлены после обращения одной из гражданок РФ в Роскомнадзор. Она заявила, что в мессенджере были незаконно размещены в открытом доступе ФИО, возраст, адрес проживания и другие сведения о ряде россиян.