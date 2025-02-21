Я нашел ошибку
Главные новости:
Утром и днем 22 февраля местами в Самарской области ожидается усиление ветра
Утром и днем 22 февраля местами в Самарской области ожидается усиление ветра
В Самарской области произошло ДТП с участием внедорожника
В Самарской области произошло ДТП с участием внедорожника
В Самаре женщины чаще мужчин выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин
В Самаре женщины чаще мужчин выступают за то, чтобы считать 23 Февраля праздником всех мужчин
В Самаре росгвардейцы приняли участие в акции «Поезд мужества»
В Самаре росгвардейцы приняли участие в акции «Поезд мужества»
Названы частые симптомы добравшегося из Китая в РФ метапневмовируса
Названы частые симптомы добравшегося из Китая в РФ метапневмовируса
В Самарской области растет число продавцов на маркетплейсах
В Самарской области растет число продавцов на маркетплейсах
В России введут обязательную маркировку интернет-звонков
В России введут обязательную маркировку интернет-звонков
На Молодогвардейской в Самаре девушку сбила машина
На Молодогвардейской в Самаре девушку сбила машина
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.51
-1.92
EUR 92.48
-1.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 27 и 28 февраля
В Самаре в рамках масленичной недели пройдет более 200 мероприятий
Сотрудник ГАИ СО провел профилактическую беседу с воспитанниками детского сада
Весь список
  • Персональные данные

СМИ: правительство планирует создать реестр маркетплейсов

21 февраля 2025 11:39
137
СМИ: правительство планирует создать реестр маркетплейсов

Правительство России планирует создать реестр маркетплейсов, чья суточная аудитория превышает 100 тысяч человек, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст законопроекта "О платформенной экономике".

Как пишет издание, реестр создается с целью защиты интересов граждан и обеспечения долгосрочного и устойчивого развития платформенной экономики. Собеседник газеты утверждает, что аудиторный критерий позволит не попасть в реестр "информационным ресурсам, распространяющим лицензии на ПО — мобильным приложениям, а также площадкам, реализующим товары и услуги собственных брендов, сайтам, на которых отсутствует коммерческая направленность, соцсетям и мессенджерам". Аудиторный критерий также поможет молодым платформам развиваться более свободно, без дополнительных ограничений и норм.

Крупные российские маркетплейсы считают, что законопроект требует доработки. Представители компании Ozon рассказали изданию, что регулировать эту сферу торговли довольно сложно, именно поэтому вопрос создания специального реестра требует дополнительного внимания, пишет Смотрим.

"[Текущая версия] не в полной степени сбалансирована с точки зрения предъявляемых к цифровым платформам и их партнерам требований и нуждается в дальнейшей проработке целого ряда норм", – сообщили газете в пресс-службе Wildberries & Russ.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
500 проектов Самарской области претендуют на звание лучшей «Родной игрушки» России
21 февраля 2025  10:01
500 проектов Самарской области претендуют на звание лучшей «Родной игрушки» России
171
Утром 21 февраля на линию – от Постникова Оврага до Костромского переулка – выйдут 4 «Львёнка».
20 февраля 2025  22:58
По инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в Самарскую область поступили первые трамваи «Львёнок»
576
100 новых мусоровозов, 700 млн рублей на контейнерные площадки, оптимизация логистики – в Самарской области усиливают работу регоператора по обращению с ТКО.
20 февраля 2025  19:46
Вячеслав Федорищев заручился поддержкой Правительства России в реализации мусорной реформы в Самарской области
923
Сегодня в Самарской области работает федеральная делегация во главе с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.
20 февраля 2025  18:12
Александр Козлов и Вячеслав Федорищев обсудили завершение строительства очистных сооружений
465
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
20 февраля 2025  10:37
Самарская молодёжь поехала спасать Черное море
404
Весь список