СМИ: правительство планирует создать реестр маркетплейсов

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Правительство России планирует создать реестр маркетплейсов, чья суточная аудитория превышает 100 тысяч человек, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на текст законопроекта "О платформенной экономике".

Как пишет издание, реестр создается с целью защиты интересов граждан и обеспечения долгосрочного и устойчивого развития платформенной экономики. Собеседник газеты утверждает, что аудиторный критерий позволит не попасть в реестр "информационным ресурсам, распространяющим лицензии на ПО — мобильным приложениям, а также площадкам, реализующим товары и услуги собственных брендов, сайтам, на которых отсутствует коммерческая направленность, соцсетям и мессенджерам". Аудиторный критерий также поможет молодым платформам развиваться более свободно, без дополнительных ограничений и норм.

Крупные российские маркетплейсы считают, что законопроект требует доработки. Представители компании Ozon рассказали изданию, что регулировать эту сферу торговли довольно сложно, именно поэтому вопрос создания специального реестра требует дополнительного внимания, пишет Смотрим.