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Россияне на этой неделе будут работать два дня

6 января 2025 13:59
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Россияне на этой неделе будут работать два дня

Первая рабочая неделя в январе после новогодних праздников будет двухдневной, россияне выйдут на работу в четверг и пятницу. Об этом ТАСС сообщили в Роструде.

"Россияне после новогодних праздников выйдут на работу в четверг. Таким образом, в первую неделю после праздников россияне будут работать 9 и 10 января, которые приходятся на четверг и пятницу", - говорится в сообщении.

Следующая сокращенная неделя ожидается только на майские праздники. На них в 2025 году выпадет по 4 выходных дня - с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

В 2026 году новогодние выходные будут длиться девять дней.

 

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