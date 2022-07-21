Россия сняла запрет на полеты Boeing 737 MAX

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Полеты самолетов Boeing 737 MAX снова разрешены в российском воздушном пространстве, однако исключение сделано для бортов, принадлежащих дружественным странам. Об этом пишет РБК.

Центр аэронавигационной информации опубликовал уведомление (NOTAM), согласно которому в России снимается запрет на использование перевозчиками Boeing 737 MAX, кроме тех самолетов, которые принадлежат государствам из списка «недружественных стран»: членам ЕС, Австралии, Великобритании, Канаде, Норвегии, Южной Корее, США, Украине и Японии.