российские туристы объявили голодовку в ходе круиза к Антарктиде

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Российские и китайские туристы, отправившиеся в круиз к Антарктиде и застрявшие на Кипре из-за поломки двигателя лайнера, объявили голодовку, требуя от компании-организатора путешествия вернуть им деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«170 отдыхающих погрузились на судно SH DIANA 13 ноября в Кейптауне. Все шло хорошо, пока 22 ноября корабль не застрял на Кипре из-за поломки. Конечная цель отменилась. В течение четырех дней круизники должны были посетить острова Элефант, Героина, Паулет, Браун Блафф, памятник Д'Юрвилю, Янки-Харбор и остров Десепшн в Антарктиде. Застрявшие на Кипре пассажиры рассказали, что с ними должен был плыть рэпер Баста, но в последний момент передумал», — пишет Telegram-канал.

Отмечается, что, по словам отдыхающих, компания отказалась возвращать им полную стоимость билетов — от 485 тысяч до 694 тысяч рублей за один, пишет АиФ.

«Россияне пока только голодают, а китайцы уже готовы брать корабль штурмом. Девять человек написали жалобу в Международную морскую организацию, а также готовят иски в судебные органы Кипра и России», — добавляет Mash.