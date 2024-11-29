Я нашел ошибку
Главные новости:
самарцев «серебряного возраста» приглашают пройти курсы компьютерной грамотности во Дворце ветеранов
Самарцев «серебряного возраста» приглашают пройти курсы компьютерной грамотности во Дворце ветеранов
Треть россиян читают госпаблики 
Треть россиян читают госпаблики 
Почта России и Самарский государственный медицинский университет запустили совместный проект
Почта России и Самарский государственный медицинский университет запустили совместный проект
Водителей такси могут обязать устанавливать видеорегистраторы в свои автомобили
Водителей такси могут обязать устанавливать видеорегистраторы в свои автомобили
Первая семейная олимпиада по математике в Самарском университете им. Королёва
Первая семейная олимпиада по математике пройдет в Самарском университете им. Королёва
В Госдуму внесен законопроект о продаже алкоголя только в специальных местах
В Госдуму внесен законопроект о продаже алкоголя только в специальных местах
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
Самарчанка лишилась более 500 тысяч рублей, желая избавиться от злого рока
Самарчанка лишилась более 500 тысяч рублей, желая избавиться от злого рока
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 109.58
1.57
EUR 116.14
3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
  • Персональные данные

Российские туристы объявили голодовку в ходе круиза к Антарктиде

29 ноября 2024 10:10
182
российские туристы объявили голодовку в ходе круиза к Антарктиде

Российские и китайские туристы, отправившиеся в круиз к Антарктиде и застрявшие на Кипре из-за поломки двигателя лайнера, объявили голодовку, требуя от компании-организатора путешествия вернуть им деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«170 отдыхающих погрузились на судно SH DIANA 13 ноября в Кейптауне. Все шло хорошо, пока 22 ноября корабль не застрял на Кипре из-за поломки. Конечная цель отменилась. В течение четырех дней круизники должны были посетить острова Элефант, Героина, Паулет, Браун Блафф, памятник Д'Юрвилю, Янки-Харбор и остров Десепшн в Антарктиде. Застрявшие на Кипре пассажиры рассказали, что с ними должен был плыть рэпер Баста, но в последний момент передумал», — пишет Telegram-канал.

Отмечается, что, по словам отдыхающих, компания отказалась возвращать им полную стоимость билетов — от 485 тысяч до 694 тысяч рублей за один, пишет АиФ.

«Россияне пока только голодают, а китайцы уже готовы брать корабль штурмом. Девять человек написали жалобу в Международную морскую организацию, а также готовят иски в судебные органы Кипра и России», — добавляет Mash.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
29 ноября 2024  13:38
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
95
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
29 ноября 2024  13:16
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
137
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
29 ноября 2024  13:03
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
125
В Самаре наградили лучших участников и наставников Движения Первых
29 ноября 2024  12:19
В Самаре наградили лучших участников и наставников Движения Первых
170
2024 году в Самарской области по просьбам общественности отремонтированы 8 региональных трасс
29 ноября 2024  10:53
2024 году в Самарской области по просьбам общественности отремонтированы 8 региональных трасс
177
Весь список