Российские студенты рассказали о своих ежемесячных тратах

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Большинство российских студентов тратит на жизнь от 11 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц (29%) или от 16 тыс. до 20 тыс. рублей в месяц (26%). Об этом говорится в результатах исследования аналитиков кошелька ЮMoney, с которыми ознакомились «Известия» 25 января. Эксперты в преддверии Дня студента опросили более 1,5 тыс. учащихся вузов и колледжей.

При этом 12% респондентов назвали сумму от 21 тыс. до 25 тыс. рублей, столько же — от 36 тыс. до 40 тыс. рублей. По 6% живут на 46–50 тыс. рублей в месяц и на 51–60 тыс. рублей в месяц. По 2% тратят от 26 тыс. до 30 тыс. рублей, от 71 тыс. до 80 тыс. и от 91 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц. Только у 3% студентов на жизнь уходит от 100 тыс. рублей в месяц.

Эксперты выяснили, что для 43% основным источником дохода остается финансовая помощь родителей. Чуть меньше (37%) зарабатывают самостоятельно. По 11% опрошенных ответили, что подрабатывают и получают стипендию или гранты. Среди прочего студенты упоминали также финансовую поддержку от любимого человека, материальную помощь и пособия от государства.

Больше всего расходов у респондентов направлено на еду (51%) и проезд (33%). По 15% ответили, что их основные траты приходятся на аренду жилья и походы в кафе и рестораны. Еще у 7% студентов много денег уходит на бьюти-процедуры, 5% называют затратными походы в кино, театры и клубы, а 4% — образовательные курсы.

Из результатов исследования следует, что 40% после поступления в вуз или колледж продолжают жить с родителями, чуть меньше (35%) снимают квартиру или комнату. Еще 12% живут в общежитии, а 9% — в собственных квартирах.

Более четверти участников опроса (26%) рассказали, что не могут совмещать работу с учебой. Кроме того, 20% пока не работают, но планируют начать, 15% подрабатывают несколько часов в неделю, а 13% время от времени занимаются фрилансом. Только 9% студентов работают полный день, а остальные опрошенные получают доход от ведения блога, пишут "Известия".