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РАО проведёт экспертизу игрушки лабубу

2 июня 2025 11:50
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РАО проведёт экспертизу игрушки лабубу

Экспертизу популярной игрушки Лабубу планирует провести Российская академия образования (РАО). Об этом 1 июня сообщил председатель научно-экспертного совета по играм, игрушкам и игровым учебным пособиям РАО, академик Александр Савенков.

Как пояснил специалист в беседе с ТАСС, сначала куклу оценят по ряду психолого-педагогических критериев. По итогам эксперты примут решение, можно ли допустить игрушку до следующего этапа проверки — на «полигоне детских игрушек».

«Мы сделаем экспертизу этой куклы, мы уже договорились в академии, дадим свое заключение. Первое, что делает эксперт — подробно описывает игровой объект. Оценивает его социальную, психологическую и физическую безопасность. Если игрушка будет признана опасной, на этом ее экспертиза закончится. Если этот барьер игрушка преодолевает, то дальше ее выпускают на «полигон детских игрушек», где с ней будут играть дети, а эксперты — внимательно наблюдать за процессом», — разъяснил Савенков.

Академик отметил, что в обязательном порядке будет оценено влияние игрушки на когнитивную, психосоциальную и психофизическую сферы личности ребенка. Кроме того, специалисты оценят Лабубу на соответствие российской культуре, возрастным особенностям детей, её ценности как дидактического пособия и по иным параметрам.

Он добавил, что обязательно будет оценено соответствие игрушки отечественной культуре, заявленным производителями возрастным особенностям детей, а также ее дидактическая ценность и другие параметры.

Савенков подчеркнул, что у РАО нет полномочий на запрет продажи игрушки, речь идёт только о рекомендациях экспертов, пишет Регнум.

Лабубу — мягкая кукла с заячьими ушами и характерным зубастым ртом. Игрушка приобрела огромную популярность в последние месяцы как у детей, так и у взрослых. Модницы украшают игрушкой сумки и одежду, а цена редких коллекционных экземпляров куклы доходит до 50 тыс. долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила медицинский психолог отделения медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Анна Вандаева, подобные Лабубу или Хагги Вагги игрушки не влияют однозначно негативно на психику ребенка, и взаимодействие с ними не отличается от других игрушек.

Вандаева уточнила, что обладание популярной игрушкой положительно влияет на положение детей в группе и на их отношения с другими детьми, что является феноменом социальной ценности игрушки.

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