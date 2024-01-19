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Путин подписал указ о защите российской недвижимости за рубежом

19 января 2024 09:10
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Путин подписал указ о защите российской недвижимости за рубежом

Президент Владимир Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов, пишет РИА Новости.

"Определить ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" управления делами президента РФ получателем предоставляемой из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР, надлежащим оформлением прав Российской Федерации в отношении имеющегося федерального недвижимого имущества и найденного недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР и юридической защитой этого имущества", - говорится в документе.

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