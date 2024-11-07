Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского

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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий по празднованию 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне.

В документе говорится о необходимости проведения мероприятий в честь юбилея основателя ЛДПР, организацией мероприятий займется специальный оргкомитет, руководителем которого назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Планируется, что празднование состоится в различных форматах и охватит несколько основных площадок.

Владимир Жириновский, долгое время возглавлявший ЛДПР, известен своими яркими выступлениями и значительным вкладом в политическую жизнь России. В 2026 году ему исполнилось бы 80 лет.