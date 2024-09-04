Программу «арктического гектара» в России предложили расширить на новые территории.

121

Подробности о намерении выдавать гражданам бесплатную землю раскрыл глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, пишут «Известия».

«Количество заявок по дальневосточному и арктическому гектару приближается к 200 тысячам, а землю получили почти 140 тысяч человек», — отметил парламентарий. В июле в Госдуму внесли законопроект о распространении программы на Белоярский и Березовский муниципальные районы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).

«Но сегодня есть большой запрос от населения по распространению программы на часть Уральского федерального округа. Планируем включить его территорию поправками ко второму чтению», — заявил Харитонов. Этот законопроект могут принять в первом чтении уже в сентябре.