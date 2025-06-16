Посольство РФ призвало россиян покинуть Израиль до нормализации ситуации

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Посольство РФ в Израиле рекомендует россиянам покинуть страну до нормализации обстановки. Об этом 16 июня сообщил российский посол Анатолий Викторов.

«Ситуация нервозная, прямо должен признать. И опасность жизни и здоровью и дипломатов, и российских граждан, которые находятся в Израиле, отнюдь не эфемерная», — рассказал Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

По словам посла, в сложившейся ситуации посольство России рекомендует всем гражданам страны покинуть Израиль до тех пор, пока обстановка не нормализуется. Отмечается, что покинуть страну можно на юге, перебравшись в Египет.

«Мы имеем в виду возможность эвакуации, но считаем, что те граждане, которые хотят себя обезопасить, имеют такую возможность. Внимательно следим. Если потребуется, будем принимать другие решения», — заключил посол.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипломаты из РФ круглосуточно содействуют выезду россиян из Ирана. Подробностей о процессе и деталях она не раскрыла, пишут "Известия".