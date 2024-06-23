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Отельеры Турции снизили цены на путевки из-за низкого июльского спроса

23 июня 2024 10:27
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Отельеры Турции снизили цены на путевки из-за низкого июльского спроса

В Турции отельеры стали снижать цены в связи с низким спросом на июльские туры в страну, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Тарас Кобищанов.

В интервью РИА Новости эксперт отметил, что в конце 2023 года ряд отелей в Турции существенно повысил цены на июль-август 2024 года. В результате этого путевки на июнь были распроданы, а спрос на июль провалился. А сейчас многие отельеры пытаются спасти продажи, поэтому июльские цены оказались ниже, чем июньские.

"А это само по себе нонсенс", – говорит вице-президент АТОР.

Также Кобищанов объяснил, почему цены на туры в Турцию все равно очень высокие для россиян. Все зависит от курса рубля. В 2023 году рубль колебался в районе 70-80 за доллар, в настоящее время доллар стоит 85-95 рублей, то есть рубль ослаб примерно на 20 процентов, пишет Смотрим.

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