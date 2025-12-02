Назван самый популярный артист десятилетия

Я нашел ошибку
Главные новости:
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.7
-0.53
EUR 90.34
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные

Назван самый популярный артист десятилетия

203
Назван самый популярный артист десятилетия

Рэпер Баста (настоящее время Василий Вакуленко) стал самым популярным музыкальным артистом в России за последние десять лет, а народный артист РФ Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) в этот список вообще не попал. Об этом говорится в исследовании известного российского сервиса музыки.

«Сервис <...> подвел итоги десятилетия и определил самые популярные треки и исполнителей-лидеров чартов. Рэпер Баста — наиболее прослушиваемый музыкант с 2016 года», — пишет ТАСС, ссылаясь на данные сервиса «Кион музыка» (бывший «МТС музыка» — прим. URA.RU). При этом Дронов не упоминается ни в одной из позиций рейтинга популярности музыкальных артистов с 2016 по 2025 годы.

Как следует из исследования, самой востребованной композицией 2016 года признан трек Tuesday в исполнении Burak Yeter и Данэли Сандовал. В 2017 году чаще других звучали песни «Босая» уже распавшегося коллектива «2Маши» и «Тает лед» группы «Грибы». В 2018 году чарты возглавил Matrang с композицией «Медуза», а в 2019 году лидером по числу проигрываний стала Ариана Гранде с треком 7 rings.

Согласно документу, новое десятилетие началось с доминирования кавер-версии Cream Soda на сингл «Плачу на техно» группы «Хлеб». Следующие позиции в рейтинге заняли композиции X.O (The Limba, Andro) и «Кайф ты поймала» (Konfuz).

Лидером по количеству прослушиваний в 2021 году стала композиция Cold Heart в исполнении Элтона Джона и Дуа Липы. В ежегодный чарт за 2022 год вошли трек «Стрелы» Markul и Тоси Чайкиной, песня «Зима в сердце» группы «Моя Мишель», а также совместная работа исполнителей «Лампабикт» и «Элли на маковом поле» под названием «Немерено».

К числу музыкальных феноменов 2023 года были отнесены ремикс Komarovo от музыканта Dvrst, композиция «Где прошла ты» Кравца и Гио Пика, а также сингл «Плохая девочка», записанный группой «Винтаж» совместно с репером «Травма». Наиболее насыщенным по количеству хитов признан 2024 год, тогда как по итогам 2025 года ключевыми артистами названы Macan и Мари Краймбрери.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
262
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»
2 декабря 2025  11:59
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»
217
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке «Петерфуд-2025»
2 декабря 2025  10:52
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке «Петерфуд-2025»
355
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
2 декабря 2025  10:33
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
273
Владимир Чичев:
2 декабря 2025  09:34
Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
218
Весь список