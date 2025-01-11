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Над российскими регионами ночью сбили 85 БПЛА

11 января 2025 10:14
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Над российскими регионами ночью сбили 85 БПЛА

Дежурные средства ПВО в ночь на 11 января перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Больше всего БПЛА сбили над Черным морем (31), по 16 – над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над Азовским морем, четыре – над Белгородской областью, два – над Тамбовской. По одному дрону уничтожено над Крымом и Курской областью.

БПЛА ночью врезались в два многоквартирных дома в Тамбовской области, есть пострадавшие. Жителей готов принять пункт временного размещения, сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

В Воронежской и Белгородской областях после ночной атаки, по данным властей, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в белгородском поселке Майский в трех частных домах выбиты окна и повреждены кровли. Другие главы российских регионов пока не комментировали инциденты, пишут Ведомости. 

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