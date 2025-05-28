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Над Россией за ночь сбито 296 беспилотников

28 мая 2025 11:44
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Над Россией за ночь сбито 296 беспилотников

За ночь уничтожено 296 украинских беспилотников.

Об этом сообщило российское Минобороны в своем Telegram-канале.

Силы ПВО сбили и перехватили с 21:00 мск 27 мая до 7:00 28 мая 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что ночью были уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву, пишет Газета.

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