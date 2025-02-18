На Кубани после ночной атаки БПЛА пострадал 51 дом

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Число домов, пострадавших минувшей ночью после атаки БПЛА на Славянский и Северский районы Краснодарского края, выросло до 51, комиссии муниципалитетов провели осмотр поврежденного имущества, сообщили в оперштабе региона.

"После атаки беспилотников в Славянском и Северском районах поврежден 51 дом", - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

Комиссии осмотрели 4 из 5 пострадавших дома в Славянском районе, а также в поселке Ильском все 46 домов и 2 нежилых объекта. В домах проживают 122 человека. Специалисты зафиксировали ущерб, получили необходимые документы от собственников. Владельцам окажут помощь в восстановлении домов.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 38 украинских БПЛА над акваторией Азовского моря и 24 над территорией Краснодарского края.