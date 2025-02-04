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Минобороны предложило изменить категории годности для некоторых болезней для медкомиссий военкоматов

4 февраля 2025 09:12
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Минобороны предложило изменить категории годности для некоторых болезней для медкомиссий военкоматов

Минобороны РФ предложило скорректировать для призывников, встающих на воинский учет и поступающих на военную службу по контракту, категории годности для части болезней. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Как сообщается в документе, для военнообязанного, у которого есть сифилис (первичный, вторичный и скрытый при замедленной негативации микрореакции преципитации), категорию предлагают поменять с "ограниченно годен" на "годен с незначительными ограничениями". Предлагается также исключить пункт, согласно которому военнослужащих с поздним, врожденным сифилисом признавали негодными к службе.

Кроме того, Минобороны предложило изменить категории для граждан с шизофренией, невротическими расстройствами, гипертонией, посттравматическими и послеоперационными дефектами костей черепа. Многие изменения будут относиться только к контрактникам, пишет ТАСС.

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