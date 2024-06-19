Госдума и Совфед выступили за выход России из ОБСЕ

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Россия должна выйти из парламентской ассамблеи ОБСЕ, потому что для страны там больше нет условий для работы. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы из парламентской ассамблеи ОБСЕ будем выходить, давно пора. И это не значит, что мы будем покидать саму Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе», — заявил Слуцкий. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что дальнейшей работы в парламентской составляющей для делегации РФ больше нет.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предложил на пленарном заседании выйти России из парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он упомянул недавний инцидент с отказом в визах для российской делегации. Также политик сообщил, что МИД России получил ноту от Румынии о невозможности выдачи виз членам российской делегации для участия в сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте.