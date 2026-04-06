ФАС изучит цены на куриные яйца и молоко в розничной торговле

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 6 апреля направила в торговые сети запросы о ценообразовании на куриные яйца и молоко.

«ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца и питьевое молоко в рознице. Ведомство запросило у крупнейших федеральных торговых сетей информацию», — указано в сообщении в МАХ.

Так, ФАС запросила данные о еженедельной и ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на эти продукты, а также объемы закупок товаров и их реализации в период с января по апрель текущего года.

Отмечается, что если ведомство выявит нарушения, то будут приняты соответствующие меры реагирования на ситуацию, пишут "Известия".