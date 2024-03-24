Эксперимент по маркировке ввозимого в РФ алкоголя продлили до 31 мая 2026 года

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 31 мая 2026 года эксперимент по маркировке федеральными специальными марками ввозимой в Россию алкогольной продукции, помещенной под таможенную процедуру. Документ опубликован на портале правовой информации.

Как отмечалось в сопроводительных материалах, с начала эксперимента наблюдается тенденция как к увеличению участников, так и к расширению территории его проведения. Однако сложившаяся геополитическая ситуация и санкции, вводимые недружественными странами, несут риск введения ими запрета на маркировку поставляемого в Россию алкоголя на их территории, пишет ТАСС.

"В связи с этим представляется целесообразным продлить срок проведения эксперимента до 31 мая 2026 года, что позволит сформировать новые логистические маршруты и создать новые инфраструктурные объекты, а также объективно оценить возможность переноса на территорию Российской Федерации маркировки всей ввозимой в Российскую Федерацию алкогольной продукции", - следует из материалов.

Сам эксперимент по маркировке ввозимого в РФ алкоголя проводится с 1 июня 2021 года по 31 мая 2024 года. По состоянию на 30 июня 2023 года он проводился в Москве и Санкт-Петербурге, Брянской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Московской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае и Республике Татарстан. В эксперименте было задействовано 16 таможенных складов, 13 складов временного хранения и 97 организаций - импортеров алкогольной продукции.