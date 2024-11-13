Демограф предложил привязать размер пенсии к числу воспитанных детей

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Владимир Тимаков, демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО "Дипломатия знаний" РГГУ, предложил новую концепцию расчета пенсий в России. Она состоит в том, чтобы учитывать не только трудовой вклад, но и родительский.

Его идея приводится в докладе "Демографическая и миграционная политика России", подготовленном Центром развития гуманитарных технологий "Новая эра". На документ ссылается ТАСС.

"Необходимо привязать размер пенсии к числу рожденных и воспитанных детей – делать расчет пенсии исходя не только из трудового, но также из родительского вклада в общество", – отмечает ученый в докладе.

Тимаков подчеркивает, что это необходимо для замедления снижения рождаемости, хотя и не позволит вернуться к простому воспроизводству (когда рождаемость равна смертности). Демограф также полагает, что перенос основной части материнского капитала на рождение первого ребенка не является эффективной мерой. Более важным он считает стимулирование вторых и третьих рождений.

Кандидат экономических наук и доцент кафедры демографии МГУ им. М. В. Ломоносова Юлия Узкая, в свою очередь, подчеркивает в докладе важность изучения чиновниками основ демографии. "Давно известно, что "лобовые" меры в демографии не работают", — считает ученый. Она привела в пример запрет абортов в СССР в 1936 году, который вызвал рост числа подпольных операций и, соответственно, материнской смертности, а также бесплодия у женщин.

Ранее "Ветераны России" предложили отправить женщин на удаленку ради роста рождаемости. В объединении считают, что женщины, работающие в удаленном режиме, в большей степени склонны к рождению детей, чем сотрудницы, трудящиеся в офисах, пишет Смотрим.