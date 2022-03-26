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Благотворительная организация "Ночлежка" открыла в Петербурге первый в стране ресторан, где работают бездомные

26 марта 2022 17:43
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Проект решает сразу несколько социально значимых задач.

Благотворительная организация "Ночлежка" открыла в Петербурге первый в стране ресторан, где работают бездомные люди. Об этом в субботу сообщил ТАСС руководитель пиар-отдела "Ночлежки" Данил Краморов.

"Это первое такое кафе не только в городе, но и в стране. На самом деле, таких проектов в принципе в мире не очень много. Мы шли к этому полноценно с момента задумки до запуска четыре года, и для нас это важная история, которая закрывает несколько больших задач", - рассказал он.

По словам Краморова, первая большая задача, которую решает ресторан, это возможность прохождения подопечными стажировки в реальном заведении со специалистами в сфере. Во-вторых, проект позволяет бороться с главным стереотипом, что бездомные люди не хотят уходить с улицы и не хотят работать. В-третьих, ресторан принесет дополнительный доход для благотворительных проектов "Ночлежки", а также будет готовить для нуждающихся.

"Мы рассчитываем, что единовременно будут работать до пяти человек в заведении на разных позициях, и за год, с учетом того, что стажировка будет длиться три-четыре месяца, примерно 20 человек будут проходить через наш ресторан. После этого опыт будет достаточным для того, чтобы работать где угодно. Но для того, чтобы на втором этапе подстраховаться, мы договорились с нашими партнерами, и они готовы принимать после стажировки наших подопечных на работу в свои заведения", - рассказал руководитель пиар-отдела.

По сообщению, опубликованном на странице "Ночлежки" во "ВКонтакте", ресторан "Вход с улицы" открывается для посетителей 26 марта в Бертгольд центре. Он будет работать ежедневно с 11 до 23 часов.

 

Фото:    pixabay

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