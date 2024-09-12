Беспилотные летательные аппараты атаковали Мурманскую область

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Мурманскую область днем 11 сентября. По словам главы российского региона Андрея Чибиса, всего было три дрона и все они сбиты. Предполагается, что Финляндия может быть причастна к новой атаке.

Росавиация в связи с произошедшим сообщала об ограничениях в работе местных аэропортов. Тогда же там вводили план «Ковер».

Чибис также заверил местных жителей, что для обеспечения безопасности принимаются все необходимые меры.

Незадолго до произошедшего в небе вдоль границ России были замечены самолеты-разведчики НАТО. Затем в районе Североморска появились неизвестные беспилотники, пишет Лента.