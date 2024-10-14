Авиакомпанию "Россия" оштрафовали из-за опоздавших пассажиров

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По инициативе Красноярской транспортной прокуратуры авиакомпания "Россия" привлечена к административной ответственности за несвоевременную доставку транзитных пассажиров ко времени отправления стыковочного рейса.

По данному факту после обращения граждан была проведена соответствующая проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей.

Было установлено, что в результате несвоевременного прибытия самолета авиакомпании "Россия" из Сочи в аэропорт Красноярска авиаперевозчик отказал девяти транзитным пассажирам в посадке на стыковочный рейс в Благовещенск.

Авиакомпания оштрафована на 30 тысяч рублей, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.