Апрель пришел в регионы страны раньше времени

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В западной половине России усиливается потепление. В европейской части температура уже опережает график на несколько недель. А в ближайшие дни оттепели доберутся и до Сибири. Когда за Уралом начнет таять снег? И в какие дни показания термометров достигнут пиковых значений?

Аномальное потепление уже к концу этой недели захватит практически половину нашей страны.

Второе подряд аномальное потепление принес в европейскую часть России очередной атлантический циклон. И с каждым таким вторжением температура в регионе повышается все сильнее, а снег все быстрее тает. В большинстве районов Русской равнины пик паводков уже прошел, хотя накануне в ряде областей – в первую очередь, в Поволжье – под водой еще оставались сотни приусадебных участков и более 100 низководных мостов.

Однако в ближайшие дни паводковые процессы могут активизироваться в других частях страны.

Зато март природа, можно сказать, пропустит. Относительно холодная погода к востоку от Урала сохранится только сегодня. Но уже с завтрашнего дня атлантический поток, полностью захвативший Русскую равнину, сумеет пробиться даже в Приобье. Если говорить о Европейской России, то здесь пик потепления ожидается в четверг.

В Москве сегодня и завтра будет +8..+9 градусов. А затем пойдет дождь, и показания термометров повысятся до +10..+11, словно во второй половине апреля. К выходным станет прохладнее, но всего на пару градусов. В такой ситуации от снежного покрова уже к воскресенью практически ничего не останется, пишет Смотрим.