"Аэрофлот" запустит проект единой платформы коммуникации до конца 2025 года

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До конца 2025 года "Аэрофлот" запустит единую платформу для организации коммуникации между пассажирами, обслуживающими компаниями и колл-центрами. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО "Аэрофлот" Антон Мацкевич.

Внедрение сервиса нового поколения на базе искусственного интеллекта позволит сократить время обслуживания пассажиров в три раза, отметил он.

"К концу года мы полностью запустим проект единой платформы коммуникации. Это единая точка входа для пассажиров, обслуживающих компаний и нашего колл-центра. Это чат-боты, это голосовые помощники, это фактически речевая аналитика, которая позволит нам сократить полностью обслуживание пассажира фактически в три раза. И, конечно же, более комфортное оформление всех тех услуг и перевозок, которыми пользуются наши пассажиры", – пояснил Мацкевич.

Авиакомпания заключила на Петербургском международном экономическом форуме трехстороннее соглашение с МТС и "Сбер". Стороны договорились создать общую команду специалистов для обмена опытом и технологиями в рамках стратегии внедрения программных продуктов и сервисов, для управления клиентской лояльностью и маркетинговыми коммуникациями, пишет Смотрим.