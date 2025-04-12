Жителям Пекина в субботу рекомендовано не выходить на улицу  из-за сильного ветра

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Жителям Пекина в субботу рекомендовано не выходить на улицу без острой необходимости из-за сильного ветра, сообщает Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям, передает РИА Новости.

"Городское управление по чрезвычайным ситуациям напоминает населению: не выходите на улицу без необходимости, не отправляйтесь в дорогу без необходимости, избегайте мероприятий на открытом воздухе. Не останавливайтесь и не задерживайтесь под высокими зданиями, рекламными щитами, временными сооружениями или большими деревьями", - говорится в заявлении в официальном аккаунте управления с соцсети WeChat.

Вместе с тем жителям Пекина рекомендуется воздержаться от походов в горы и лес, также строго запрещено разводить огонь на открытом воздухе.

"В настоящее время в городе по-прежнему действует "оранжевый" уровень опасности из-за сильного ветра… Самый сильный ветер ожидается 12 апреля с 10.00 до 22.00 (5.00-17.00 мск), порывы ветра достигнут 9–11 баллов (20,8-32,6 метра в секунду)", - добавили в управлении.

Фото: freepik.com