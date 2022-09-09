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Заботиться о любимых собаках Елизаветы II предположительно будет принц Эндрю

9 сентября 2022 13:36
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Заботиться о любимых собаках Елизаветы II будет принц Эндрю

Биограф королевы Ингрид Сьюард полагает, что за собаками Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября, будет присматривать второй сын королевы — принц Эндрю, герцог Йоркский. Об этом 9 сентября пишет британское издание Express.

«Я полагаю, что за собаками будет присматривать семья, вероятно, принц Эндрю, поскольку именно он подарил их ей. Они довольно молоды, корги и дорги», — отметила Сьюард.

Издание отмечает, что на протяжении всего своего 70-летнего правления королева долгое время ассоциировалась со своими культовыми домашними собаками. В публикации уточняется, что у королевы было пять собак, в том числе два корги по кличке Муик и Сэнди, дорги по кличке Кэнди и два кокер-спаниеля, пишут "Известия".

Об уходе из жизни королевы Букингемский дворец объявил 8 сентября. Она умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. В Великобритании объявлен 10-дневный национальный траур. Новым королем стал старший сын королевы принц Чарльз, взявший имя Карл III.

Фото: pxhere.com

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