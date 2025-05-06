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В США ребенок по ошибке заказал 69 тысяч леденцов на дом

6 мая 2025 21:46
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30 коробок с 2300 конфетами в каждой из них обошлись его матери в $3900 (более 315 тысяч рублей).

В США сын жительницы Лексингтона (штат Кентукки) случайно оформил на Amazon заказ на десятки коробок с леденцами, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на LEX18.

30 коробок с 2300 конфетами в каждой из них обошлись его матери в $3900 (более 315 тысяч рублей).

Женщина связалась с компанией, там ей порекомендовали отказаться от доставки и заверили, что вернут деньги. Но доставщик уже привез часть коробок. И женщине вернуть деньги только за восемь коробок.

После этого женщина опубликовала пост о сложившейся ситуации в соцсетях, предложив неравнодушным читателям выкупить у нее оставшиеся леденцы для себя или пожертвовать их на благотворительность. Она успешно пристроила оставшиеся коробки.

 

Фото:  freepik.com

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