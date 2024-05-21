Вид на Фудзияму закрыли 20-метровым черным экраном

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В японском городе Фудзикавагутико из-за большого наплыва туристов решили установить специальный экран, чтобы закрыть вид на гору Фудзи.

На любителей красивых снимков на фоне достопримечательности постоянно жаловались местные жители. Людей раздражал оставляемый туристами мусор, неправильно припаркованные автомобили и стойкий запах мочи.

Толпы туристов обычно собирались на пешеходном участке перед стоматологической клиникой, откуда открывается красивый вид на гору. В итоге в этом месте был установлен 20-метровый экран из светонепроницаемой сетчатой ткани высотой 2,5 метра.

Гора Фудзи – одна из трех священных гор Японии. В 2013 году она была внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО как культурный объект, пишет Смотрим.