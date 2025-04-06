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Цель проекта — исследование механизма совместной работы человека и ИИ в области искусства.
Венский университет прикладного искусства впервые в мире зачислил ИИ студентом
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Венский университет прикладного искусства впервые в мире зачислил ИИ студентом

6 апреля 2025 15:27
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Цель проекта — исследование механизма совместной работы человека и ИИ в области искусства.

Венский университет прикладного искусства стал первым в мире учебным заведением, зачислившим искусственный интеллект в качестве студента, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Euronews.

ИИ под названием Flynn поступил на программу цифрового искусства университета и будет посещать занятия, участвовать в дискуссиях и получать оценки наравне с другими студентами. Цель проекта — исследование механизма совместной работы человека и ИИ в области искусства.

Flynn прошел классическую процедуру поступления. В вузе отметили, что ИИ был зачислен, поскольку не существует письменных норм, требующих, чтобы студент был человеком.

Полноценным студентом Flynn станет осенью 2025 года, однако уже в марте он начал посещать ряд занятий для адаптации и установления контакта с однокурсниками.

 

Фото:  pxhere.com

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