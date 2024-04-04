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В Замбии разъяренный слон атаковал машину с туристами

4 апреля 2024 11:16
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В Замбии разъяренный слон атаковал машину с туристами

80-летняя американская туристка погибла в результате нападения разъяренного слона во время сафари в Замбии, пишет издание The Mirror.

Инцидент произошел 30 марта в национальном парке Кафуэ. Слон, заметивший автомобиль, начал его преследовать. В какой-то момент машина останавливается, и животное немедленно бросается на группу из шести человек, поднимая грузовик хоботом и переворачивая его. Люди криками попытались отпугнуть слона, однако на него это не подействовало.

В результате погибла пожилая туристка из США, одна женщина серьезно пострадала и была госпитализирована, четыре человека получили незначительные травмы, пишет Смотрим.

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