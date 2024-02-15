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В США конфисковали тысячи авто Porsche, Bentley, Audi из-за китайской детали

15 февраля 2024 10:22
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в США конфисковали тысячи авто Porsche, Bentley, Audi из-за китайской детали

В США конфисковали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi после того, как владелец Porshe, концерн Volkswagen обнаружила деталь китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда, заявила газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

Ранее МИД КНР выступил решительно против внесения китайских компаний в санкционный список США из-за якобы использования принудительного труда в Синьцзяне, Пекин заявил, что намерен отстаивать законные права и интересы предприятий страны. Китай многократно заявлял, что так называемое существование принудительного труда в Синьцзяне является "ложью столетия, состряпанной антикитайскими силами с целью очернения КНР". По заявлению Пекина, это абсолютно противоречит тому факту, что права и интересы людей всех этнических групп в Синьцзяне действительно защищены. Пекин призвал США прекратить "клеветать и очернять Китай", перестать вмешиваться во внутренние дела КНР под предлогом прав человека, пишет РИА Новости.

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